Qualiano, via carcasse d'auto e micce per incendi Task force “Terra dei Fuochi”

E’ in corso un’operazione congiunta dei Carabinieri, Polizia Municipale di Qualiano e Militari della Task force “Terra dei Fuochi”, nel campo rom insediato nell’area dell’ex fabbrica dei fuochi.

Eternit, carcasse d’auto, scarti di stoffe, pneumatici e tanto altro è in queste ore all’attenzione di un’operazione congiunta dei Carabinieri, Polizia Municipale di Qualiano e Militari della Task force “Terra dei Fuochi”. Continua l’attenzione al territorio anche in operazioni, che coinvolgono più soggetti, che questa mattina sono intervenuti nel campo rom insediato nell’area dell’ex fabbrica di giochi pirotecnici, che si trova al confine tra Qualiano e Giugliano.

“Buona parte dei materiali pericolosi sono sul territorio di Giugliano, siamo intervenuti su indicazione del Commissario straordinario e l’operazione mira a prevenire i furti sul territorio oltre al contrasto ai roghi tossici. E’ nostro obiettivo togliere gli strumenti, per appiccare roghi come i pneumatici, e l’inquinamento ambientale come pezzi di vetture ed amianto. Operazione del genere, in particolare quella della rimozione dei pneumatici, le portiamo a termine anche in altre zone, come Ponte Riccio, proprio per sottrarre l’innesco agli incendi.” Il capitano Antonio De Lise, della Compagnia dei Carabinieri di Giugliano, presente sul posto questa mattina insieme al maresciallo Pasquale Bilancio della Stazione di Qualiano, spiega l’obiettivo dell’intervento, che ha visto in campo uomini e mezzi, per raggiungere un importante risultato, sul quale convergono con unità di intenti sia forze militari che l’Amministrazione locale.

“Noi come al solito facciamo la nostra parte e di questa operazione sarà informato sua Eccellenza la signora Prefetto. Ci auguriamo attraverso questa operazione che dimostra la sensibilità di tutti i soggetti coinvolgi, di attivare qualche meccanismo, che vada a rimuovere il campo rom da questa ubicazione che sta di fatto nel territorio di Giugliano, ma che consuma i propri delitti a Qualiano ed io ho il compito di tutelare la mia comunità. Ringrazio Carabinieri, per la loro continua vicinanza e per la sensibilità ambientale confermata in ogni occasione.” Il sindaco Ludovico De Luca ripete ciò che ha già avuto modo di esternare in altre occasione, ovvero che la cittadina che amministra, vive tanti disagi derivanti dalla comunità rom insediata al confine territoriale con Giugliano. Questo ultimo Comune, in queste ore, è compulsato dai Carabinieri e dai Militari della "Terra dei Fuochi", per intervenire e rimuovere i materiali pericolosi sul territorio di propria competenza

Al momento sono state già rimosse 5 carcasse di vetture date alle fiamme in un terreno agricolo di un cittadino di Qualiano. Poi si sta lavorando per prelevare i pneumatici ed i “cenci”, ovvero pezze, scarti di tappezzeria e quanto altro costituisce materiale infiammabile che se lasciato lì costituisce la pericolosa miccia per bruciare qualunque cosa. Adesso in quella zona, che rappresenta la parte agricola di Qualiano, c’è da un lato chi faticosamente cerca di coltivare il terreno arando e potando le piante in una eterna lotta contro chi scarica nel pattume e rifiuti di ogni genere che regolarmente vengono dati alle fiamme.