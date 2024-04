Napoli stracolma di turisti. Stasera in ritiro a Caserta Squadra in ritiro fino a domenica: in città non c'erano strutture disponibili a causa del "ponte"

Parte da Caserta l’assalto del Napoli alla Roma. La squadra azzurra andrà in ritiro da questa sera nella provincia campana poiché in città non ci sono alberghi disponibili vista l’affluenza di turisti per il lungo ponte. Aurelio De Laurentiis, dopo il crollo di Empoli, avrebbe voluto “chiudere” la squadra in qualche albergo ma poi ha dovuto fare dietro front perché erano tutti pieni. I giocatori hanno tirato un sospiro di sollievo ma sanno bene checi potrebbe essere qualche ripensamento nel caso in cui si facesse male con la Roma domenica pomeriggio. Dunque, dopo l’allenamento di questa mattina ci sarà la conferenza stampa di Calzona e poi in serata tutti a dormire a Caserta. Stessa cosa anche domani naturalmente. Servirà un po’ di concentrazione per riuscire finalmente ad uscire da una serie di risultati negativi che hanno penalizzato non poco la classifica azzurra.