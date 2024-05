Calzona: "Buona prestazione, peccato per quel momento di black out" L'allenatore del Napoli dopo il pareggio sul campo della Fiorentina

"La squadra ha disputato una buona partita, peccato non essere riusciti sempre a concretizzare ed aver avuto poi un momento di black out". Francesco Calzona analizza il match del Napoli al Franchi.

"Nella prima mezzora siamo stati solidi e compatti, poi ci siamo disuniti e la parte finale del primo tempo è stata fatale"

"Abbiamo preso gol su punizione e su un disimpegno errato. Lo score dice che la Fiorentina ha avuto tre occasioni da gol e due le ha sfruttate. Purtroppo abbiamo sempre una media altissima sui gol subìti rispetto alle occasioni create dagli avversari"

"Dovevamo rialzarci nella ripresa tenendo maggiormente palla e campo noi. I ragazzi hanno recepito e reagito bene e abbiamo comandato la seconda parte di gara giocando ordinati e alti"

"Purtroppo abbiano dei limiti, palesati in questi mesi, ma oggi mi è piaciuta la prestazione generale e sono soddisfatto"

Sul gol di Kvara: "Non lo scopro io, è un ragazzo giovane ma è già un calciatore importante che ha qualità sopra la media. Ha 22 anni ed ha enormi margini di crescita per affermarsi come campione"