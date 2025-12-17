Agguato in strada, 48enne ucciso a colpi di pistola mentra era in scooter

In azione due sicari a bordo di un altro motociclo: indagano i carabinieri

Scisciano.  

Si torna a sparare nell'area metropolitana di Napoli. I carabinieri della stazione di San Vitaliano sono interventi in via Garibaldi a Scisciano.

Un 48enne è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava a bordo del suo scooter, un SH.

Stando a quanto appreso finora da fonti investigative, pare che la vittima sia stata avvicinata da due sicari a bordo di un altro mezzo.

Uno dei due avrebbe fatto fuoco, uccidendo il 48enne, per poi darsi alla fuga.

Sul posto, per le indagini ed i rilievi, anche i carabinieri del Nucleo di Castello di Cisterna.

