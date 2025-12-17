Napoli-Milan, probabile formazione: Conte cambia poco, Spinazzola per Olivera In difesa confermato il terzetto con Beukema, Rrahmani e Buongiorno. In avanti ancora Lang e Neres

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a voltare pagina dopo due sconfitte pesanti, concentrandosi su un obiettivo cruciale: raggiungere la finale di Supercoppa 2025 per conquistare un ulteriore prestigioso trofeo. La squadra scenderà in campo al King Saud University Stadium di Riyadh, domani alle 20, nella semifinale contro il Milan guidato da Massimiliano Allegri, che cercherà di replicare la vittoria già ottenuta contro gli azzurri all'inizio della stagione. Nell'altra semifinale si sfideranno Inter e Bologna.

Il tecnico partenopeo pare intenzionato a mantenere gran parte della formazione che ha mostrato solidità nelle ultime gare. La disposizione sarà un 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali, Beukema, Rrahmani e Buongiorno in difesa. A centrocampo, torna titolare Lobotka al centro della manovra, affiancato da McTominay, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce: quest'ultimo prenderà il posto di Olivera, alle prese con un affaticamento muscolare. In attacco, spazio al tridente Neres-Højlund-Lang, mentre Lukaku rientra tra i convocati dopo un lungo stop. A completare il quadro dei recuperi ci sono anche Juan Jesus e Gutierrez, disponibili per essere impiegati.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte