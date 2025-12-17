Lukaku, il tanto atteso ritorno in campo è rinviato L'attaccante è in Arabia per la Supercoppa, ma domani col Milan non dovrebbe scendere in campo

"Vogliamo restare qui": Antonio Conte chiede al suo Napoli di battere il Milan, domani nella semifinale di Supercoppa a Ryad contro il Milan, ma per vedere Lukaku in campo bisognerà aspettare. Come ha spiegato l'allenatore nella conferenza stampa di presentazione, l'attaccante è di fatto recuperato, si allena in gruppo, ma non ha minuti nelle gambe. Per questo non sarà domani il giorno del suo debutto stagionale dopo l'infortunio durante il ritiro di agosto. Mancherà anche Olivera, che si è fermato oggi per un fastidio al polpaccio.

Le sue condizioni saranno da valutare in vista dell'eventuale finale di lunedì contro una tra Inter e Bologna. E proprio questo è il traguardo a cui vuole arrivare anche il capitano Di Lorenzo. "Siamo consapevoli che veniamo da due sconfitte - ha spiegato il difensore - e per questo vogliamo fare una grande prova, vincendo la partita nei 90 minuti evitando i rigori". Niente supplementari, infatti: in caso di parità si andrà direttamente ai tiri dal dischetto, che di recente hanno premiato il Napoli contro il Cagliari in Coppa Italia.