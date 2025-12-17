Combustione illecita di rifiuti: blitz dei carabinieri forestali di Marcianise Sequestato un intero fondo agricolo a Giugliano in Campania

Militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, si sono portati in agro del comune di Giugliano in Campania (NA), presso un fondo agricolo alla località Santa Patena, sul quale si era verificato nei giorni precedenti una combustione illecita di rifiuti.

Il sopralluogo ha evidenziato che sul fondo è tutt’ora presente un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, miscelati tra di loro, costituito da canaline in polietilene danneggiate; imballaggi in plastica ed imballaggi derivanti da fitofarmaci scaduti, uno dei quali riportante la dicitura “velenoso”.

I rifiuti sono risultati esposti alle intemperie e poggiati su suolo nudo. Inoltre la forma del cumulo e la sua vicinanza all’area interessata dalla precedente combustione dei rifiuti ha evidenziato chiaramente che sussiste per esso analogo pericolo di incendio in quanto fortemente infiammabili.

Con la collaborazione del locale Ufficio Tecnico Comunale si è addivenuti alla proprietà del fondo agricolo.

Per quanto sopra, avendo i militari ravvisato la sussistenza del reato di gestione illecita di rifiuti speciali, integrata da un’operazione abusiva di messa a riserva e miscelazione non autorizzata, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché di una combustione illecita di rifiuti, hanno proceduto d’iniziativa al sequestro preventivo dell’intero fondo agricolo interessato, dell’estensione di mq 4100 circa, e del cumulo di rifiuti innanzi descritto.

Sono in corso le indagini per identificare i responsabili di tali condotte scellerate che mettono a repentaglio l’ambiente e la salute pubblica in quanto la combustione dei rifiuti, specialmente quelli plastici, è particolarmente dannosa in quanto sprigionano diossine e furani, sostanze altamente tossiche e persistenti, e che si bioaccumulano negli esseri viventi provocando l’insorgenza di gravi patologie oncologiche.