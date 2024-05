Gasperini, Italiano o Pioli: ormai ci siamo De Laurentiis sembra allontanare Conte per la scelta del nuovo allenatore

Ormai ci siamo. Manca davvero poco per sapere chi allenerà il Napoli del futuro. «Entro fine mese vi dirò tutto», aveva detto Aurelio De Laurentiis mentre presentava i due ritiri pre campionato. Altri dodici giorni e maggio finirà. Ormai la lista dei papabili per la panchina è sempre la stessa. Cambiano le percentuali di giorno in giorno ma non si dovrebbe uscire fuori dai soliti nomi che sono accostati da tempo alla squadra partenopea. Al momento Conte dovrebbe avere poche chance di diventare azzurro. A meno che il patron non abbia bluffato, l’ex commissario tecnico non dovrebbe arrivare in riva al Golfo. «Non è l’unico che sa vincere», ha chiarito l’altro giorno il produttore cinematografico. Restano quindi le altre alternative.

IL TRIS D’ASSI. Venerdì sera al Franchi il presidente ha visto all’opera nuovamente la Fiorentina di Italiano. Lui stesso ha ammesso che l’anno scorso, per non fare uno sgarbo alla Fiorentina, aveva evitato di ingaggiarlo. Stavolta potrebbe farlo visto che il tecnico nato in Germania si libererà. Le qualità per poter ripartire dal Golfo ce l’ha. Ama attaccare ma subisce troppo in fase difensiva. Ma una volta arrivato nel Napoli potrebbe sicuramente migliorare tutta la fase del reparto arretrato. Con gli uomini giusti non avrebbe problemi.Il più gettonato oggi, comunque, è Gasperini. De Laurentiis lo reputa un ottimo elemento visto il lavoro fatto all’Atalanta. C’è da capire cosa farà dopo la finale di Europa League. Avrebbe anche potuto chiudere un ciclo alla Dea e potrebbe riaprirne un altro in azzurro. Le percentuali adesso sono a suo favore. Non va dimenticato Pioli. Da Milano insistono nel dire che è pronto per il Napoli. È un ottimo maestro di calcio che potrebbe piacere ai napoletani. È molto aziendalista e riesce a creare il gruppo spogliatoio. Potrebbe essere lui alla fine il profilo scelto da De Laurentiis per il futuro. Avrebbe la possibilità finalmente di stare da quest’altra parte della barricata. Lui che ha quasi sempre battuto il Napoli da allenatore del Milan. Comunque, il tempo delle scelte sta per finire. Adl scioglierà le riserve ufficializzando il nuovo tecnico. Che sicuramente non sbaglierà stavolta...