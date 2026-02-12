Topo morto nella pentola della mensa: carabinieri in una scuola primaria La scoperta di un'operatrice che doveva servire il vitto in una scuola a San Paolo Bel Sito

Un topo morto all'interno di una pentola poco prima della somministrazione del pranzo ai piccoli alunni di un istituto comprensivo. La deplorevole scoperta è stata fatta da un'addetta alla refezione nell’Istituto Comprensivo "G. Costantitni" di San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. L'allarme è scattato intorno alle 13 quando un’operatrice della società che si occupa della refezione scolastica ha notato il topo all’interno di una pentola. A quel punto è stato il dirigente scolastico ad allertare il 112.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione che hanno effettuato i rilievi interessando anche ii militari dle Nas di Napoli e l'Asl. Al termine degli accertamenti il roditore, già morto, è stato sequestrato.

Per fortuna nessuno degli alunni della scuola primaria aveva consumato il vitto proveniente da quella somministrazione.