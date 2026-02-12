Topo morto nella pentola della mensa: carabinieri in una scuola primaria

La scoperta di un'operatrice che doveva servire il vitto in una scuola a San Paolo Bel Sito

San Paolo Bel Sito.  

Un topo morto all'interno di una pentola poco prima della somministrazione del pranzo ai piccoli alunni di un istituto comprensivo. La deplorevole scoperta è stata fatta da un'addetta alla refezione nell’Istituto Comprensivo "G. Costantitni" di San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. L'allarme è scattato intorno alle 13 quando un’operatrice della società che si occupa della refezione scolastica ha notato il topo all’interno di una pentola. A quel punto è stato il dirigente scolastico ad allertare il 112.
Sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione che hanno effettuato i rilievi interessando anche ii militari dle Nas di Napoli e l'Asl. Al termine degli accertamenti il roditore, già morto, è stato sequestrato.

Per fortuna nessuno degli alunni della scuola primaria aveva consumato il vitto proveniente da quella somministrazione.

 

