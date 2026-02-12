Napoli, Panariello confermato direttore Conservatorio San Pietro a Majella 102 preferenze su 105 voti espressi

Con 102 preferenze su 105 voti espressi, il Maestro Gaetano Panariello è stato eletto Direttore del Conservatorio di Musica 'San Pietro a Majella' di Napoli per il triennio 2026-2029. Le votazioni si sono concluse questo pomeriggio, confermando l'esito del precedente turno elettorale del 2023. "Sono orgogliosa della amplissima partecipazione al voto da parte dei Maestri del nostro Conservatorio e del loro consenso pressoché unanime, dimostrazione di una scelta di altissimo profilo e fortemente condivisa e rappresentativa" ha dichiarato il presidente del Conservatorio Carla Ciccarelli.

"Esprimo i più sinceri auguri di buon lavoro al Maestro Gaetano Panariello. Sono certo che la sua rielezione darà ulteriore impulso al percorso di sviluppo che abbiamo intrapreso negli ultimi mesi". "Ringrazio i docenti per la fiducia che hanno voluto accordarmi nuovamente. La disponibilità al dialogo continuerà ad essere il principio ispiratore del mio mandato. Sono convinto - ha sottolineato Panariello - che il confronto costante e costruttivo faciliti il lavoro di tutte le componenti della vita accademica, consentendo il raggiungimento di risultati che onorino la prestigiosa storia del San Pietro a Majella. Il 2026 ci vedrà festeggiare il bicentenario del trasferimento del Conservatorio nell'attuale sede e della denominazione di Reale Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella. Una ricorrenza significativa che celebreremo rafforzando l'offerta didattica nel segno dell'alta formazione musicale e proponendo ha concluso il neo direttore - un programma di eventi aperti al pubblico che confermerà il nostro istituto come dinamico polo culturale della vita cittadina".

Panariello (Portici, 1961), compositore e didatta napoletano, allievo di Aladino Di Martino, è diplomato in Composizione, in Pianoforte, in Musica Corale e Direzione di Coro. Si è perfezionato in Composizione con Franco Donatoni all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha seguito studi di Giurisprudenza presso la Federico II di Napoli. Docente di Composizione nei Conservatori Italiani a partire dal 1982 (Reggio Calabria, Bari, Potenza, Salerno), nel 1989 diventa ordinario di Composizione presso il Conservatorio di musica "Domenico Cimarosa" di Avellino del quale è stato anche vicedirettore dal 1996 al 2000 e successivamente Direttore dal 2000 al 2005. Dal 2008 è titolare di cattedra al S. Pietro a Majella.