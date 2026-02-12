Vertenza Harmont & Blaine, presidio a Napoli e incontro in Prefettura Organizzato dai sindacati Filctem-Cgil e Femca-Cisl

Presidio a Napoli, a piazza del Plebiscito, dei lavoratori dello stabilimento Harmont & Blaine di Caivano (Napoli), che da qualche giorno protestano contro il licenziamento di 32 lavoratori sui 129 attualmente in organico nell'unità produttiva. Il presidio, organizzato dalle organizzazioni sindacali di categoria Filctem-Cgil e Femca-Cisl, che già il 10 hanno proclamato uno sciopero di tutti i lavoratori del sito produttivo, ha accompagnato la riunione tenutasi aa Prefettura di Napoli con i rappresentanti sindacali e i rappresentanti dell'azienda; presenti anche il sindaco di Caivano Antonio Angelino e il deputato Pasquale Penza. La riunione era stata convocata dal prefetto di Napoli Michele di Bari su richiesta di Cgil e Cisl.