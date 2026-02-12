Napoli, doppio Lukaku nel test con l'Ischia: finisce 4-0

Il belga fa progressi verso la migliore condizione fisica

Napoli.  

Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 contro la Roma allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana al Training Center, svolgendo un allenamento congiunto con l'SSD Ischia Calcio.

In particolare buone notizie sono arrivate da Romelu Lukaku autore di una doppietta e che fa registrare progressi nella condizione fisica. Mettere minuti nelle gambe è l’obiettivo di Conte con questi test amichevoli di metà settimana a Castel Volturno.

In gol anche Mati Olivera e il 2007 Cimmaruta, ragazzo della Primavera.

Per domenica da valutare attentamente anche la condizioine di McTominay. Lo scozzese sta recuperando ma non è ancora al top mentre Matteo Politano partirà dal primo minuto nei quattro di centrocampo.

In difesa si potrebbe rivedere Buongiorno, favorito su Olivera, per sostituire lo squalificato Juan Jesus. 

