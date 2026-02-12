Napoli - Roma: ecco come stanno i giallorossi Gasperini recupera Dybala e Vaz, forse anche Konè

Il Napoli si prepara alla sfida di domenica sera al Maradona contro una Roma che arriva con qualche dubbio ma anche con diversi rientri importanti. Paulo Dybala e Vaz sono pienamente recuperati, mentre restano da valutare le condizioni di Konè, Soulé ed Hermoso. Proprio il difensore spagnolo, al momento, sembra quello con meno possibilità di esserci.

Gasperini, però, farà di tutto per presentarsi con l’assetto migliore in un match che per i giallorossi ha il sapore di uno scontro diretto in chiave Champions. La Roma è a tre punti dal quarto posto e anche chi non è al 100% proverà a stringere i denti.

È il caso di Matias Soulé, alle prese da settimane con una lieve pubalgia che ne ha condizionato le prestazioni senza però fermarlo. L’argentino è stato titolare anche nell’ultimo turno contro il Cagliari e dovrebbe partire dal primo minuto pure al Maradona. A Trigoria lo staff medico sta gestendo con attenzione il suo impiego: per lui è la prima stagione di continuità in Serie A e il minutaggio è stato importante.

Il ritorno di Dybala consente a Gasperini di riproporre il tridente con Malen. L’intesa tra la “Joya” e l’olandese era apparsa positiva già contro il Torino, ma l’argentino si è poi fermato per un’infiammazione al ginocchio, ora superata. Il banco di prova sarà proprio contro il Napoli, in uno stadio storicamente complicato per la Roma: l’ultimo successo giallorosso al Maradona risale al 3 marzo 2018. Da allora, in sette confronti, sono arrivati tre pareggi e quattro sconfitte.

Non solo. In questa stagione la Roma ha sofferto contro le prime della classe: contro le prime quattro in classifica sono arrivate soltanto sconfitte, eccezion fatta per il pareggio interno contro il Milan. Un dato che racconta le difficoltà nei big match.

Sul piano difensivo, però, i numeri restano solidi: 14 gol subiti in 24 giornate e undici clean sheet. Per la sfida contro il Napoli restano in dubbio anche El Shaarawy e Manu Koné.