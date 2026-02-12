Nave Napoli-Cagliari, il maltempo blocca il collegamento marittimo Resta agli ormeggi del porto sardo stasera e non effettuerà il ritorno domani

Il maltempo che sta imperversando in queste ore nel mare Tirreno sta mettendo a dura prova i collegamenti marittimi con la Sardegna e le altre isole. La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse in Sardegna con venti forti da ovest fino a burrasca e mareggiate, soprattutto sulle coste settentrionali e orientali, fino alla mattina del 13 febbraio. Sospesi dunque diversi collegamenti dal continente per l'isola tra cui quello previsto per domani sera da Napoli per Cagliari: la nave Cruise Bonaria infatti resterà agli ormeggi del porto sardo stasera e non effettuerà quindi la traversata di ritorno da quello partenopeo.