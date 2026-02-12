Napoli: a San Valentino apertura serale di Palazzo Reale Dalle 20 alle 24

Sabato 14 febbraio, in occasione dalla festa di San Valentino, il Palazzo Reale di Napoli sara' straordinariamente aperto in orario serale, dalle ore 20,00 alle 24,00 (ultimo ingresso alle ore 23.00). Per l'occasione e' stato fissato un prezzo ridotto e il biglietto costera' cinque euro. "Innamorarsi a corte" e' il titolo dell'iniziativa grazie alla quale sara' possibile ammirare le sale del Palazzo in occasione della giornata in cui si celebra il concetto universale dell'amore. I visitatori avranno la possibilita' di accedere all'Appartamento di Etichetta e al Museo della Fabbrica (per il quale l'ultimo ingresso e' fissato alle ore 22.30), mentre non saranno visitabili il Giardino Pensile e il Museo Caruso, che restano accessibili nei consueti giorni e orari di apertura. La prenotazione non e' prevista per i visitatori individuali, mentre e' obbligatoria per i gruppi superiori alle 10 persone sul sito di palazzo reale www.palazzorealedinapoli.org (ingresso gruppi ogni 20 minuti dalle ore 20.00 alle ore 23.00) oppure in biglietteria.