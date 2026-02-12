Riqualificazione Rione Sanità: ecco il progetto territoriale integrato Lauro Lieto: “Progetto a cui siamo arrivati dopo lunga concertazione con la comunità”

Uno scrigno di bellezza, da valorizzare e riqualificare con interventi pianificati e finanziati nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Napoli Centro Storico” - FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 12.200.000 euro. Presentato presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini il Progetto Territoriale Integrato per la riqualificazione dell'area Vergini-Sanità. L’intervento è curato dal Servizio Rigenerazione Urbana e Valorizzazione sito Unesco.

Il confronto con la comunità

“Al fine di favorire l’inclusione delle comunità e degli attori locali nel processo decisionale – spiegano da Palazzo San Giacomo - è stato promosso un processo partecipativo, facilitato dalla Cooperativa Sociale Codici, che si è svolto attraverso diversi momenti di incontro e di confronto con la cittadinanza i cui esiti sono confluiti in un report finale contenente le linee guida di indirizzo per lo sviluppo di un Progetto Territoriale Integrato, l’indicazione degli obiettivi strategici e l’individuazione degli interventi desiderabili e prioritari”.

A esito di questo processo partecipativo, il Raggruppamento temporaneo di professionisti incaricato a seguito di procedura di gara aperta, ha elaborato il Progetto Territoriale Integrato, che “ha costituito la base per le scelte operative e la definizione degli interventi da realizzare prioritariamente con le risorse attualmente disponibili, per i quali sono stati sviluppati i successivi livelli di progettazione”.

“È un importante progetto per il Rione Sanità - dichiara il Vicesindaco Laura Lieto - a cui siamo arrivati dopo una lunga concertazione con la comunità locale, nuove piazze, percorsi pedonali protetti e restituzione di spazi pubblici alla cittadinanza sono il cuore dell’intervento, unito al recupero del meraviglioso complesso del Crocifisso che diventerà non solo un edificio ma un nuovo spazio pubblico del quartiere con giardini, roof garden".

I numeri principali del progetto

3126 mq Spazi Pubblici nuovi e recuperati

105 nuovi Alberi/Arbusti (Ligustro e Lagerstroemia)

187 nuove panche lineari in pietra lavica che fungono in parte anche da dissuasori (353ml)

108 panche curve in pietra lavica (86ml) (36 cerchi come incentivo alla socialità)

30 nuovi posti auto (23 stalli pubblici + 6 per disabili +1 per farmacia)

2137 nuovi dissuasori cilindrici in pietra lavica per sicurezza percorsi

38 nuovi scivoli in basalto per disabili

19 nuove rastrelliere per biciclette

1231 mq di strade in basalto riqualificate

741 mq di marciapiedi in basalto riqualificati

1 nuova piazza realizzata

Piazza San Gennaro alla Sanità > 650mq

4 piazze recuperate > 476mq

Piazza Scipione Mazzella > 220mq

Piazza San Vincenzo > 120mq

Piazza Arena alla Sanità > 71mq

Piazza Stella > 65mq

6 NUOVI LARGHI REALIZZATI > 1.906mq

Largo “Ospedale San Gennaro” > 408mq

Largo “Murale Totò e Peppino” > 353mq

Largo “San Gennaro” > 336mq

Largo “Salita San Gennaro” > 300mq

Largo “Totò” > 275mq

Largo “Sanfelice” > 234mq

Strategia percorsi sicuri e nuove pavimentazioni in basalto

Ampliamento marciapiede esistenti per evitare lavori vicino a ingressi, negozi e palazzi. Realizzazione nuovi marciapiede ove non presenti ed è a disposizione spazio adeguato. Protezione percorsi sicuri con dissuasori in basalto dove non c'è spazio per i marciapiedi. Riuso basoli e sanpietrini storici vesuviani (1.200mq) per manutenzione di strade e marciapiedi.