Turismo Napoli, Armato: "Oltre 20milioni nel 2025, più 20 per cento quest'anno" Le attese in città in vista dei grandi eventi sportivi: ci apriamo a nuovo segmento turistico

“Chiudiamo il 2025 con 20 milioni d 108mila presenze”. Così l'assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato a margine della presentazione della nona edizione del Noisy Fest 2026.

I dati dell'osservatorio istituito dal Comune conferma, ancora una volta, la grande attrattività del capoluogo partenopeo che quest'anno si appresta a vivere grandi eventi internazionali: da Capitale eropea dello Sport all'America's cup, si apre una nuova possibilità ovvero quella di “conquistare un nuovo segmento turistico che è quello sportivo”.

Ecco perché al momento “anche se è presto per fare previsioni” le stime consetono di immaginare un ulteriore incremento di “circa il 20 per cento rispetto allo scorso anno”.

I dati del turismo a Napoli

“Attenzione a breve anche l'analisi del tipo di flussi che ci sono stati lo scorso anno”, ha annunciato la delegata al settore. “La scorsa settimana – ha ricordato l'assessora Armato – abbiamo anche ospitato una delegazione di giornalisti spagnoli a cui abbiamo presentato la città”

Turismo Napoli: si punta a stabilizzare i flussi

“Napoli è già in cammino, ed è già una grande capitale del turismo”. E dunque, l'impegno ora è stabilizzare il turismo in città”.