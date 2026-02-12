Franz Ferdinand, Kasabian, Skunk Anansie, Planet Funk: ecco Noisy Naples - VIDEO Presentata a Palazzo San Giacomo la nona edizione del Festival

Presentato a palazzo San Giacomo tutte le novità del Noisy Naples 2026, il festival che ogni anno anima l'estate napoletana con i grandi protagonisti della musica nazionale e internazionale. Franz Ferdinand, Kasabian, Skunk Anansie e Planet Funk.

Con l'assessore al Turismo, Teresa Armato e il delegato per l'Industria Musicale, Ferdinando Tozzi svelato il programma della nona edizione con una location d'eccezzione: la Mostra d'Oltremare.

Presente inoltre la delegata alla Mostra d'Oltremare, Maria Caputo e Mario Floro Flores, Direttore Noisy Naples Fest.

Nella sala giunta oggi la conferenza stampa per presentare l'iniziativa in programma il 23 e 24 luglio. “Un vero e proprio festival”, come sottolineato dal direttore Floro Flores con un nuovo format, quattro concerti ogni giorno per la due giorni che amplia ulteriormente l'offerta musicale e turistica partenopea.

Nel link video l'intervista al direttore Mario Floro Flores