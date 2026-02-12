Controllano uno scooter e trovano la droga: la polizia arresta un 50enne Dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 50enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato San Carlo Arena, hanno controllato uno scooter con a bordo il 50enne, trovandolo in possesso di 9 involucri di cocaina del peso di circa 7 grammi e di 525 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno controllato l’abitazione dell'uomo, in cui hanno rinvenuto altri 3 involucri della stessa sostanza del peso di circa 3 grammi.