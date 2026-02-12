Controllano uno scooter e trovano la droga: la polizia arresta un 50enne

La polizia ha arrestato un 50enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato San Carlo Arena, hanno controllato uno scooter con a bordo il 50enne, trovandolo in possesso di 9 involucri di cocaina del peso di circa 7 grammi e di 525 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.
Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno controllato l’abitazione dell'uomo, in cui hanno rinvenuto altri 3 involucri della stessa sostanza del peso di circa 3 grammi.