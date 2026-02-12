San Pietro a Patierno: sorpreso con la droga e arrestato In campo gli agenti del commissariato Secondigliano, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga

La polizia ha arrestato un 46enne, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Secondigliano, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante i servizi all’uopo preposti, hanno sorpreso l'uomo nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente.

Il 46enne dopo aver prelevato qualcosa nel sottoscala di uno stabile, lo ha consegnato ad un uomo a bordo di un’auto.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 46enne trovandolo in possesso di 2 involucri di hashish, 4 bustine di marijuana e 740 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, all’interno del sottoscala, altre 49 bustine di marijuana e 22 involucri di hashish; la sostanza stupefacente rinvenuta, del peso di circa 55 grammi circa di marijuana e 54 grammi di hashish, è stata sottoposta a sequestro.

Gli agenti sono riusciti a bloccare anche uno degli acquirenti che è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.