Somma Vesuviana, coltiva marijuana in casa: arrestato La scoperta della polizia

La polizia ha arrestato un 51enne di Somma Vesuviana, per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Nola, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 51enne, dove hanno scoperto una “grow box” completa di impianto di ventilazione e lampade riflettenti nel quale sono state trovate 3 piante di marijuana dell’altezza di circa 60 centimetri

Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto 65 grammi di marijuana essiccata e diverso materiale per il confezionamento della sostanze stupefacente.