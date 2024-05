Di Lorenzo dopo l'articolo contro di lui: "Che vergogna, squallidi" Su un noto quotidiano era stata messa in dubbio "l'autenticità" della gastroenterite

Quando è troppo è troppo. Giovanni Di Lorenzo, all’indomani del suo forfait contro la Fiorentina, ha voluto rispondere a chi ha messo in dubbio la sua gastroenterite poco prima del match con la Viola. Una dura presa di posizione da parte del capitano che attraverso i social è stato molto incisivo. «Chissà se è vero? Che vergogna, squallidi», questo il post del terzino destro azzurro. Una risposta mirata che sicuramente è stata apprezzata da tutta la tifoseria partenopea. L’ex Empoli ha purtroppo vissuto una stagione pessima assieme a tutta la squadra ma da qui a pensare che si potesse tirare indietro per ripicca nella gara del Franchi dell’altro giorno ce ne vuole. È stato sempre uno stakanovista. E ci ha messo la faccia quando le cose non sono andate bene. Nel corso di questo anno maledetto non si è mai tirato indietro quando è dovuto andare davanti alle telecamere a parlare di una sconfitta o di un pareggio. Ha avuto sempre gli attributi di non negare l’evidenza e di prendersi le responsabilità. Proprio per questo motivo non ha apprezzato il «chissà se è vero?» ed è sbottato. Poche e coincise parole che hanno fatto capire bene il suo pensiero.

LA RISPOSTA DEL NAPOLI. Il club, comunque, è voluto intervenire con una nota in difesa del proprio capitano. Un comunicato che spiega nei minimi particolare i motivi dell’assenza del terzino contro la Viola. “Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, pur figurando tra i convocati, ha saltato all’ultimo momento la sfida conla Fiorentina. Dalle nostre verifiche, nelle ore immediate della vigilia della gara con i toscani, il giocatore ha accusato una gastroenterite acuta, forti conati di vomito e dolori addominali. Il capitano, suo malgrado, è stato costretto a dare forfait. In questa stagione, Di Lorenzo è stato un vero e proprio stakanovista del campo con 35 partite giocate per un totale di 3150 minuti”.Vabbene tutto quest’anno. Ma mettere in dubbio la professionalità di Di Lorenzo sembra un po’ troppo.