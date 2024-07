Scacco all'illegalità: multe e sequestri ai "paninari" in tutta Napoli La task force coadiuvata dal Comune: sequestrati alimenti, sanzioni per le carte non in regola

Gi agenti della Polizia Locale di Napoli, con il supporto amministrativo del Servizio Mercati, in collaborazione con il personale medico e veterinario dell'ASL Napoli 1 e con tecnici dell'Abc e dell'Enel, hanno effettuato un'importante operazione di controllo sui ristori mobili situati in Largo Sermoneta, Viale Dohrn e Piazza Vittoria.

Durante l'ispezione a carico di sei esercizi di vendita alimentare itineranti che operano abitualmente sul lungomare Caracciolo ed aperti al momento dei controlli, sono emerse numerose irregolarità che hanno portato all'adozione di diverse misure amministrative e sanzionatorie.

Nei confronti dei 6 ristori mobili controllati sono scattati altrettanti sequestri amministrativi per mancanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività, e per 4 di essi è scattata anche la sospensione da parte dei tecnici della Asl per motivi igienico-sanitari.

La ASL con l'intervento di 3 medici veterinari, 9 medici igienisti, 2 dirigenti biologhe, 12 tecnici della prevenzione e 3 tecnologi alimentari, ha elevato in totale 22 prescrizioni, una diffida e otto sanzioni per un ammontare complessivo di 10mila euro.

Inoltre, sono stati sequestrati 15 kg di alimenti per inadeguate condizioni igieniche, che hanno portato appunto alla interruzione di quattro attività.



Tra le principali motivazioni delle sanzioni la mancanza di requisiti igienici e la mancanza di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che autorizza all'attività.



Per quanto riguarda i controlli amministrativi operati dalla Polizia Municipale, tutte le attrezzature e le merci dei pub mobili coinvolti sono state sequestrate, ed elevate sanzioni per occupazione di suolo pubblico (in quanto le autorizzazioni risultavano scadute nel 2023) per un totale di 31mila euro.

I tecnici dell'Enel e dell'Abc non hanno rilevato violazioni, tranne che per un esercizio sito su Viale Dohrn, il cui titolare è stato deferito alla Procura dalla Polizia Locale per il danneggiamento di suolo pubblico e apparecchiature Enel.

"Prosegue l'azione di rispristino, in sinergia con l'assessore al Commercio Teresa Armato, delle condizioni di legalità nell'area del Lungomare, Via Caracciolo e Viale Dohrn, iniziata con la chiusura dei chioschi e proseguita con controlli e applicazioni di sanzioni amministrative nei confronti dei pub itineranti che si erano trasformati illegittimamente in postazioni fisse. In tali aree, sulla base del regolamento comunale e di delibere di Giunta, è infatti vietato esercitare attività di commercio itinerante": così l'assessore alla Legalità e Polizia Locale Antonio De Iesu.