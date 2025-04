Sorpreso con la droga durante un controllo: arrestato Detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 55enne napoletano con precedenti, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Odissea, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha prelevato qualcosa da una busta nascosta dietro ad un muretto e l’ha ceduta ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 20 euro; inoltre, l’uomo, durante la fuga, ha gettato un involucro di cocaina e due pezzi di hashish, successivamente recuperati dagli operatori.

Gli agenti, ancora, hanno rinvenuto all’interno della busta, 19 dosi di cocaina per un peso complessivo di 10 grammi circa e 18 dosi di hashish per un peso complessivo di 63 grammi circa; infine, essendovi fondati motivi di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto, all’interno di un borsello, 710 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, e due smartphone. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.