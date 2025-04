Vasto: sorpreso con pasticche di ecstasy: arrestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 25enne gambiano

La polizia ha arrestato un 25enne gambiano con precedenti, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in piazza Principe Umberto I, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo.

Insospettiti dal suo atteggiamento, i poliziotti lo hanno bloccato e controllato, trovandolo in possesso di 45 pasticche di ecstasy del peso di circa 20 grammi e di 5 euro.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di un armadio, una bustina di marijuana del peso di circa 2 grammi ed una stecca di hashish del peso di circa un grammo. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.