Bagnoli: aggredisce gli agenti: bloccato e arrestato Un 24enne ucraino dovrà rispondere di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale

La polizia ha arrestato un 24enne ucraino per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti del commissariato Bagnoli, nel transitare in via Coroglio nei pressi di una discoteca, hanno proceduto al controllo di un giovane che a bordo di una vettura stava bloccando la viabilità.

Il giovane, in evidente stato di alterazione psico-fisica, sin da subito, ha avuto un atteggiamento minaccioso fino a spintonare ed aggredire gli agenti.



I poliziotti, con non poche difficoltà e dopo una collutazione, hanno bloccato il prevenuto il quale, una volta accompagnato negli uffici di polizia, ha proseguito nella sua condotta aggressiva minacciando nuovamente gli operatori. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.