Circumvesuviana ancora un treno fermo per avaria, interrotta tratta Stop a circolazione treni tra Torre del Greco e Torre Annunziata

Avaria ad un treno, interrotta una tratta della Circumvesiana. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno che, attraverso una nota, fa sapere che "causa avaria treno nei pressi della fermata di via Monaci, la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta tra le stazioni di Torre del Greco e Torre Annunziata".Sempre Eav informa che "è stato richiesto un servizio bus sostitutivo sulla tratta interrotta".