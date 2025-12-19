Amministratore Asia Napoli nominato presidente della fondazione Rubes Triva Organismo Paritetico Nazionale per la tutela della Salute e della Sicurezza

"Asia Napoli è sempre più in prima linea per la salute e la sicurezza. A testimoniare ulteriormente l’attenzione sui temi fondamentali del lavoro, la nomina dell’Amministratore Unico di Asia Napoli, Domenico Ruggiero, a Presidente della Fondazione Rubes Triva". Così in una nota dell'azienda che si occupa della raccolta diffenziata in città.

La Fondazione è Organismo Paritetico Nazionale per la tutela della Salute e della Sicurezza sul lavoro nei servizi ambientali in Italia. La nomina è avvenuta stamane presso il Consiglio della Fondazione riunitosi a Roma.

"Accolgo con profondo senso di responsabilità e impegno istituzionale l’onore di guidare la Fondazione Rubes Triva - afferma Domenico Ruggiero, appena nominato alla Presidenza dell’Organismo Paritetico Nazionale - Ringrazio Utilitalia, il Presidente Luca Dal Fabbro, il Direttore Generale Annamaria Barile e tutti i Consiglieri che oggi mi hanno indicato per proseguire il percorso intrapreso in questi anni.

"Nel nostro Paese, uomini e donne che operano nei servizi ambientali garantiscono ogni giorno un servizio essenziale per la collettività, in qualsiasi condizione antropica e climatica. Questo settore non è paragonabile a un luogo confinato di lavoro come una fabbrica; i nostri operatori lavorano nelle nostre città, in contesti dinamici e complessi, dove la moltitudine di attività urbane può interferire con le operazioni di servizio e incidere direttamente sulle matrici di rischio. Per questo motivo, ribadisco con forza che la sicurezza non deve essere considerata un mero adempimento normativo, bensì un principio fondante di ogni progettazione e strategia industriale di settore".

"La sicurezza - conclude Ruggiero - deve essere riconosciuta come elemento imprescindibile di tutela, efficienza e valore sociale, non un costo da contenere ma una risorsa da valorizzare. Con la mia presidenza, alla Fondazione garantirò massima attenzione alle politiche europee e alle strategie industriali di settore, affinché ogni iniziativa formativa, di assistenza, di ricerca e di comunicazione sia coerente con l’obiettivo di far convergere imprese, lavoratori e istituzioni nella cultura della prevenzione e della sicurezza integrata. Questo è un impegno non solo verso i lavoratori, ma verso tutte le comunità servite ogni giorno dai nostri operatori".

