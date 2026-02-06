Regione. Commissione Sanità, Barra: "Insieme faremo un grande lavoro" "Nella precedente Legislatura è stato fatto un importante lavoro per uscire dal commissariamento"

“Sono molto orgoglioso di essere componente della Commissione Regionale 'Sanità e Sicurezza Sociale' e di questo ringrazio il mio Capogruppo Vincenzo Alaia ed i componenti del Gruppo “Casa Riformista, Italia Viva-Noi di Centro. Insieme con i Colleghi, faremo un grande lavoro per incidere positivamente su quello che è il nostro più prezioso patrimonio, il Servizio Sanitario Regionale, per la prevenzione e la tutela della salute delle cittadine e dei cittadini della Campania”. Così il consigliere regionale Giuseppe Barra.

“Nella precedente Legislatura è stato fatto un importante lavoro per uscire dal commissariamento della Sanità, con l’auspicio che presto la Campania possa uscire dal Piano di rientro, per potenziare l’autonomia gestionale e rafforzare l’organico di medici ed infermieri e sostenere e valorizzare le immense eccellenze medico-chirurgiche della sanità campana e l’intero patrimonio di risorse umane e di realtà sanitarie che caratterizza il settore”- sottolinea Barra.