Capodanno: "No al parcheggio interrato in piazza degli Artisti" Il presidente del Comitato Valori Collinari: "Lavori comporterebbero disagi"

Polemica sulla realizzazione di nuovi parcheggi interrati privati al Vomero, in particolare quello previsto in piazza degli Artisti.

A intervenire nuovamente sulla vicenda è Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero e fondatore del gruppo Facebook “La collina dice basta a cantieri e scavi”.

Secondo Capodanno, a riaccendere il dibattito sarebbe un documento che segnerebbe un ulteriore avanzamento dell’iter amministrativo del progetto. Nel testo, tra le ipotesi, figurerebbe anche lo spostamento dello stazionamento dei taxi attualmente presente in piazza degli Artisti nella vicina via Tino di Camaino.

Capodanno ribadisce la propria contrarietà alla realizzazione di parcheggi privati interrati, evidenziando i potenziali rischi per l’assetto del sottosuolo e richiamando recenti episodi di cronaca. Viene inoltre sottolineato come numerosi box realizzati negli ultimi anni nella Municipalità collinare, immessi sul mercato a prezzi elevati, non abbiano trovato facilmente acquirenti, sollevando dubbi sull’effettiva domanda di nuove strutture analoghe.

Un ulteriore nodo riguarda l’impatto sulla viabilità. Secondo il presidente del Comitato Valori collinari, i lavori comporterebbero gravi disagi, legati in particolare alla possibile chiusura al traffico di piazza degli Artisti, considerata uno snodo strategico del sistema viario locale, soprattutto dopo la pedonalizzazione di via Luca Giordano. Capodanno richiama anche la chiusura parziale della piazza, inizialmente prevista in forma sperimentale per tre mesi e protrattasi per oltre due anni, ipotizzando un collegamento con il rilancio del progetto del parcheggio.

Tra le criticità segnalate anche la perdita degli attuali stalli di sosta e l’eliminazione dello stazionamento dei taxi.

Nel suo intervento, Capodanno critica infine la politica comunale in materia di mobilità, sostenendo la necessità di un piano complessivo per ridurre il numero di auto circolanti nella zona collinare e puntare invece sul potenziamento del trasporto pubblico, in un’area servita da tre funicolari e tre stazioni della metropolitana collinare, che tuttavia – secondo quanto affermato – registrerebbero da tempo disservizi e riduzioni delle corse.

Sulle questioni sollevate, Capodanno rivolge un appello al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, affinché venga scongiurata la realizzazione di nuovi parcheggi privati interrati nella Municipalità collinare, chiedendo inoltre l’apertura di un’indagine da parte della Procura della Repubblica di Napoli per fare luce sull’intera vicenda.