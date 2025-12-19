Turismo a Napoli, Armato: nel 2025 ogni mese un milione di presenze - VIDEO I dati dell'osservatorio e le nuove sfide per il turismo

L'assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato dettaglia i dati forniti ieri dall'osservatorio e che prevedono oltre un milione di presenze tra Natale e Capodanno. Vinta la sfida della destagionalizzazione "ogni mese circa un milione di presenze nel 2025", l'impegno è garantire una proposta sempre più ampia a chi arriva in città anche per le prossime festività e fare in modo che "i servizi pubblici siano all'altezza" e ridurre i disagi per i "nostri concittadini per i flussi così imponenti che arrivano".

Nel link l'intervista video all'assessore al Turismo, Teresa Armato