Uomo investito e ucciso dal treno della Circumvesuviana La tragedia a ridosso di Vico Equense

Investito e ucciso dal treno della Circumvesiana. Tragedia a ridosso della stazione di Vico Equense. Ora nella tratta interessata la circolazione è interrotta. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno che in una nota fa sapere come "causa investimento, avvenuto a 200 metri circa dalla stazione di Vico Equense, all'imbocco della galleria verso Castellammare, la circolazione è al momento interrotta tra Vico Equense e Castellammare di Stabia". Da ciò che comunica l'azienda di trasporto, la dinamica del sinistro al momento sembrerebbe far pensare ad un suicidio. "I viaggiatori - fa sapere ancora Eav - sono stati fatti scendere dai convogli e accompagnati dal personale del treno nella stazione di Vico Equense". Sulla tratta interrotta è stato disposto servizio sostitutivo su gomma.