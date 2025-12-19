Napoli, Manfredi: "Città in crescita, giovani tornate" Il sindaco traccia il bilancio di Natale: investimenti in trasporti, periferie e grandi eventi

Una città che cambia volto, che investe sulle periferie e che guarda ai grandi eventi internazionali come volano di sviluppo. È un messaggio di forte ottimismo quello lanciato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel tradizionale video di auguri di Natale diffuso sui canali social. Un bilancio di fine anno che si trasforma in un appello accorato: “Tornate a casa”.

L’appello ai giovani: "Napoli vi aspetta"

Il pensiero del primo cittadino è rivolto innanzitutto a chi ha dovuto lasciare la propria terra. "Mi rivolgo soprattutto ai tanti giovani che vivono e lavorano in altre città d'Italia e del mondo", ha dichiarato Manfredi. "Sappiate che potete sempre tornare: troverete una città migliore, più accogliente e capace di offrirvi opportunità di qualità". Secondo il sindaco, il capoluogo campano sta vivendo una fase di rinascita economica e d'immagine, diventando un polo d'attrazione per il turismo globale e un terreno fertile per nuove prospettive occupazionali e di benessere.

Infrastrutture e Periferie: un piano da un miliardo

Per sostenere questa crescita, l'amministrazione punta tutto sulla riqualificazione urbana e sulla mobilità. Manfredi ha ricordato l'investimento massiccio di oltre un miliardo di euro destinato alle periferie: Scampia: L'abbattimento delle Vele e la costruzione di un nuovo quartiere. Ponticelli e Taverna del Ferro: Interventi mirati per garantire il diritto a una "casa sicura e degna". Sul fronte dei trasporti, il 2025 si preannuncia decisivo con il prolungamento della Linea 6, l'apertura della stazione al Centro Direzionale e i lavori per la Linea 10, che collegherà la città alla stazione AV di Afragola.

I tre lungomare e i grandi eventi

Il futuro di Napoli passa anche per il recupero del suo rapporto con il mare. Il sindaco ha delineato una visione che abbraccia i tre lungomare cittadini: San Giovanni a Teduccio: Bonifiche e riqualificazione in corso. Via Caracciolo: Il lungomare storico sarà oggetto di un importante progetto di ripavimentazione. Bagnoli: Accelerazione sulle bonifiche per chiudere una ferita aperta da decenni. Inoltre, la città si prepara a diventare palcoscenico di eventi mondiali: dal ritorno del Giro d’Italia alla prestigiosa America’s Cup, consolidando un trend già avviato con il successo di X Factor.

Un pensiero alla pace e alla marginalità

Non è mancato un passaggio dedicato alla solidarietà e alla geopolitica. Manfredi ha invitato la cittadinanza a tendere la mano a chi vive situazioni di povertà e marginalità, rivolgendo infine un pensiero ai popoli colpiti dai conflitti: "Abbiamo bisogno di pace. Il nostro augurio di un futuro migliore va a chi soffre in Palestina, Ucraina e nelle tante guerre dimenticate".