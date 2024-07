Quando de Magistris disse: "Sgomberate quella Vela". Perché non si fece nulla? I retroscena di un'ordinanza datata 2015, oggi quella tragedia a Scampia si sarebbe potuta evitare

Un'ordinanza datata ottobre 2015 metteva in guardia dal pericolo crolli: la Vela Celeste va sgomberata, il succo di una relazione del Comune di Napoli messa nero su bianco. La firma in calce è quella del sindaco dell'epoca, Luigi de Magistris. Un sos che non troverà mai seguito e di cui oggi la città piange le conseguenze dopo il crollo del ballatoio-passerella che lunedì sera ha determinato la morte di tre persone e il ferimento di altre dodici.

Tanti segnali mai raccolti: perché?

Dunque, non solo il documento datato 2016 che denunciava la mancata manutenzione dei ballatoi della Vela Celeste di Scampia con relativo rischio crollo, dal passato emerge anche un'altra carta che chiama in causa l'immobilismo delle istituzioni. Perché quell'ordinanza di sgombero coatto non è mai stata presa in considerazione? E perché si è preferito agire con degli accorgimenti che sanno di palliativo piuttosto che affrontare di petto l'emergenza segnalata da quel documento pubblicato sull'albo pretorio del Comune? Domande in attesa di risposta e sulle quali la procura di Napoli - che ha aperto un'indagine contro ignoti per crollo colposo e omicidio colposo - intende fare chiarezza.

Il sindaco dell'epoca firmò l'ordinanza per tutelare 159 famiglie

L'ordinanza firmata de Magistris - è quanto emerge - era dettata dalla necessità di tutelare l'incolumità di 159 famiglie per un totale di 600 persone residenti nella Vela Celeste. Alla base del provvedimento c'era la relazione di un dirigente comunale che delineava un quadro di pericolo allarmante. Anche la politica chiede di fare chiarezza.

A partire dalla segretaria del Pd Elly Schlein che ne ha parlato al festival di Giffoni: "È un tragedia drammatica - ha detto -. Abbiamo immediatamente espresso tutta la nostra vicinanza alle persone, alle famiglie, al quartiere colpito. C'è da fare luce su quello che è accaduto perché non può succedere una cosa del genere".

La Procura ha allargato l'area sotto sequestro nella Vela "incriminata"

Fare luce è quello che intende fare la Procura di Napoli che ha disposto l'ampliamento dell'area sottoposta a sequestro, dal terzo piano fino al piano terra. Le verifiche stanno riguardando anche le posizioni dei residenti nella Vela "incriminata" che, in gran parte, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, risulterebbero abusivi. E intanto si sta rivelando più difficoltosa del previsto l'acquisizione della copiosa documentazione amministrativa sulla Vela Celeste.

Si tratta in particolare degli atti relativi al progetto di riqualificazione ReStart e alla manutenzione del complesso di edilizia popolare con relative negligenze che oramai sono date per scontate. Fondamentali saranno per gli inquirenti le risultanze del lavoro affidato al perito, un ingegnere strutturista forense. Conferito, infine, l'incarico per gli esami autoptici sui corpi delle tre vittime.