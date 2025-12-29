Quartieri Spagnoli, evade dai domiciliari: scoperto e arrestato Manette per un 59enne per evasione

La polizia ha arrestato un 59enne napoletano, per evasione. Gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nardones, hanno notato il 59enne che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo finchè non è stato raggiunto e bloccato.

Dagli accertamenti di seguito eseguiti, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga, l’uomo, difatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.