Napoli, nuove aperture straordinarie al Mann per le festività natalizie

Napoli continua a registrare l'arrivo di milioni di visitatori. Da Piazza Plebiscito al centro storico attraversando i luoghi iconici del capoluogo partenopeo, i turisti sembrano sempre apprezzare molto la bellezza dei luoghi. Per molti però il tour è legato soprattutto ai luoghi della cultura. Una proposta ampia ed imponente quella cittadina che si arricchisce in queste festività grazie anche ad aperture straordinarie, come al Mann.

Il Museo archeologico nazionale di Napoli, infatti, ha annunciato nuove aperture anche in vista del prossimo capodanno.

“Nell'ambito del piano di Valorizzazione del Ministero della Cultura – l'annuncio del museo - il 30 dicembre (martedì) e il 1° gennaio saremo eccezionalmente aperti dalle 10 alle 18. Il 31 dicembre e 6 gennaio soliti orari ovvero dalle 9 alle 19.30”.