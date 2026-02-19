Estorsione ai danni di un imprenditore: inchiesta e decreto di fermo della Dda Minacciato di consegnare 50.000 euto a chi "comanda Ponticelli"

I carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla procura della repubblica di Napoli, direzione distrettuale antimafia nei confronti di un 37enne napoletano, attiguo al clan “De Martino XX” (articolazione del clan De Micco) operativo nel quartiere Ponticelli dell’area est di Napoli, poiché gravemente indiziato in ordine al reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Il provvedimento trae origine dalla denuncia sporta dal titolare di una struttura ricettiva sita nel “quartiere Ponticelli” che, a fine gennaio 2026, aveva ricevuto una richiesta estorsiva presso la propria attività commerciale da parte di un uomo a lui sconosciuto, consistente nella consegna di 50 mila euro in contanti in favore di “chi comanda a Ponticelli”.

Le indagini hanno consentito di acquisire nei confronti dell’indagato gravi indizi di colpevolezza poiché identificata attraverso l’analisi di sistemi di videosorveglianza e l’individuazione personale da parte della persona offesa.

Tali elementi hanno portato la direzione distrettuale antimafia di Napoli a ritenere l’indagato gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, disponendone il fermo e la traduzione in carcere presso la Casa Circondariale di Napoli “Poggioreale”.

Il decreto di fermo, a seguito dell’interrogatorio di convalida innanzi al gip del tribunale di Napoli, è stato oggetto di convalida con applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.