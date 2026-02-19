Il signor Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, rispondendo alle domande impertinenti dei giornalisti sulle obiezioni sollevate da Luciano Spalletti all'operato arbitrale nella partita di tre giorni prima a San Siro, non ha potuto non trascinare il Napoli (e quando mai) nella polemica tutta da Olimpo del calcio. "Anche noi abbiamo subito un torto a Napoli" - ha dichiarato, non vergognandosi neanche un po' per tanta inesattezza - "e lo dico per la prima volta: nessuno ha sollevato critiche come avvenuto sabato sera". Forse quanto dichiarato allora dal suo presidente è stato rubricato nel suo cervello come insignificante.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Dichiarazioni insignificanti
L'allenatore dell'Inter Chivu ha trascinato il Napoli in una polemica del tutto inopportuna...
Napoli.