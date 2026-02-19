IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Dichiarazioni insignificanti L'allenatore dell'Inter Chivu ha trascinato il Napoli in una polemica del tutto inopportuna...

Il signor Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, rispondendo alle domande impertinenti dei giornalisti sulle obiezioni sollevate da Luciano Spalletti all'operato arbitrale nella partita di tre giorni prima a San Siro, non ha potuto non trascinare il Napoli (e quando mai) nella polemica tutta da Olimpo del calcio. "Anche noi abbiamo subito un torto a Napoli" - ha dichiarato, non vergognandosi neanche un po' per tanta inesattezza - "e lo dico per la prima volta: nessuno ha sollevato critiche come avvenuto sabato sera". Forse quanto dichiarato allora dal suo presidente è stato rubricato nel suo cervello come insignificante.