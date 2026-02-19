Stalking ad alta quota: drone in volo per spiare l'ex si schianta

Carabinieri visionano le immagini registrate e riconoscono il pilota mentre prepara il decollo

Napoli.  

Quando pensiamo allo stalking, le prime immagini che si fanno vive sono quelle di pedinamenti, presenze opprimenti, di valanghe di messaggi e chiamate indesiderate. Un controllo asfissiante che genera  – recita il codice penale – “un perdurante e grave stato di ansia o di paura”.

Quella che raccontiamo oggi è la storia inedita di un 28enne napoletano che ha sollevato l’asticella della persecuzione ad alta quota.

E “quota” non è un termine utilizzato a caso. Perché l’uomo, poi finito in manette, ha fatto decollare un drone per spiare la sua ex compagna, provando a posizionarlo davanti al suo balcone.

Qualcosa però è andato storto. Forse il vento, un gabbiano curioso o forse solo l’imperizia, hanno fatto in modo che il velivolo volasse dritto contro la finestra della donna.

Inutile specificare che il 28enne è fuggito a gambe levate, abbandonando l’occhio elettronico nelle mani della vittima, già in linea con il 112.

I carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio hanno sequestrato il drone e visionato le immagini registrate. In primo piano, registrato in HD, il 28enne, inquadrato dalla stessa telecamera mentre sistema gli ultimi dettagli prima del decollo sfortunato.

Raggiunto a casa, è stato arrestato in flagranza differita per atti persecutori. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

