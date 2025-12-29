Napoli, Porta Nolana: rapina un uomo e viene arrestato Manette per un 19enne marocchino

La polizia ha arrestato un 19enne marocchino per rapina. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in via Nicola Mignogna, per la segnalazione di una rapina ai danni di un uomo.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno accertato che il 19enne era stato fermato dal dipendente di un’attività commerciale.

I poliziotti hanno accertato che l’indagato, poco prima, dopo aver spintonato un passante, che era in compagnia della moglie in via Soprammuro, gli aveva strappato la collanina che portava al collo, per poi darsi a repentina fuga tra i dedali del centro storico fin quando, giunto in via Mignogna, con non poche difficoltà è stato bloccato dall’esercente. Per tal motivo, l’indagato è stato arrestato.