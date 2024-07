Napoli, ds Manna: "Niente ansia, per il mercato c'è tempo" Il direttore sportivo: "Daremo a Conte una squadra subito competitiva"

La voce dal vivo di Giovanni Manna nessuno la conosceva. Il giovane dirigente cilentano, da quando è diventato direttore sportivo del Napoli, non ha mai rilasciato un'intervista. Oggi pomeriggio si è presentato al fianco di Giovanni Di Lorenzo al palasport di Castel di Sangro e qualcosa ha dovuto dire. Ma non si è mai sbilanciato. Impossibile non chiedergli di Osimhen ma è stato evasivo: «Siamo qui oggi per mettere una parola fine alla telenovela estiva. Penso sia inopportuno e non corretto parlare oggi e in questa sede di mercato quindi preferirei non parlarne», ha chiosato l'uomo mercato di De Laurentiis. Che poi ammette: «Il mercato spesso è fatto di opportunità e quando si presentano si vede. Siamo tranquilli, non siamo in ansia, abbiamo una squadra competitiva per il nostro obiettivo che è ripartire raggiungendo la Champions. Sarà complicato, c'è tanto da fare, ma siamo consapevoli della nostra forza e delle nostre caratteristiche».