L'obiettivo di Conte è ritrovare intensità nei 90 minuti e soprattutto i gol Il tema della settimana è il calo nei secondi tempi, che sta condizionando il girone di ritorno

Il tema della settimana è il calo nei secondi tempi, che sta condizionando il girone di ritorno del Napoli: solo i lampi contro Fiorentina e Milan, poi solo pareggi e una sconfitta nelle ultime nove partite. Bottino deludente, con gli azzurri che hanno il sesto attacco del campionato e che fanno fatica a trovare continuità all'interno delle partite. Eppure, l'Inter impegnata su tre fronti ha lasciato qualche punto per strada, e a 7 giornate dalla fine il Napoli ha tutte le carte in regola per tentare il sorpasso in classifica.

La distanza è di tre punti, e sicuramente il calendario sulla carta più semplice favorisce la squadra di Conte nella rincorsa in campionato. Dopo aver battuto il Bayern all'andata, l'Inter pregusta le semifinali di Champions, altre due partite in calendario e altra fatica, senza contare la possibile finale di Coppa Italia. Ma prima il Napoli deve sistemare i propri problemi: quelli di Conte, lunedì contro l'Empoli, sono l'assenza di Di Lorenzo e Anguissa squalificati, mentre hanno recuperato McTominay e Meret. Ancora da valutare Buongiorno e Spinazzola.