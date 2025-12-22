L'attaccante azzurro Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio per approdare alla Roma. L'operazione prevedrebbe uno scambio con il centravanti giallorosso Evan Ferguson, attualmente di proprietà del Brighton. Secondo quanto riportato da Sky, si sta considerando questa possibilità, anche se il trasferimento richiederebbe alcune manovre intermedie. Il percorso prevedrebbe che Ferguson torni al Brighton, la sua squadra d'origine, con un rientro in prestito a gennaio. Successivamente, il club inglese potrebbe girarlo al Napoli, sempre con la formula del prestito temporaneo. Parallelamente, Lucca andrebbe a vestire la maglia della Roma. Questa soluzione permetterebbe ai due giocatori di cambiare squadra attraverso una rete di passaggi ben definita.
La suggestione per il mercato di gennaio: scambio Lucca-Ferguson con la Roma
La sessione invernale si avvicina e cominciano le voci su acquisti e cessioni per il Napoli
L'attaccante azzurro Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio per approdare alla Roma. L'operazione prevedrebbe uno scambio con il centravanti giallorosso Evan Ferguson, attualmente di proprietà del Brighton. Secondo quanto riportato da Sky, si sta considerando questa possibilità, anche se il trasferimento richiederebbe alcune manovre intermedie. Il percorso prevedrebbe che Ferguson torni al Brighton, la sua squadra d'origine, con un rientro in prestito a gennaio. Successivamente, il club inglese potrebbe girarlo al Napoli, sempre con la formula del prestito temporaneo. Parallelamente, Lucca andrebbe a vestire la maglia della Roma. Questa soluzione permetterebbe ai due giocatori di cambiare squadra attraverso una rete di passaggi ben definita.