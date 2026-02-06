Cane legato e ridotto in fin di vita: "Non la passerete liscia" Della Ragione: "Non gli daremo tregua: abbiamo regolamento durissimo contro violenze su animali"

Un cane è stato legato e picchiato quasi a morte a Bacoli, comune della città metropolitana di Napoli. Un episodio di estrema violenza che ha scosso l’opinione pubblica e acceso l’attenzione delle istituzioni. A rendere nota la vicenda è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Immediata e durissima la condanna del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che ha promesso tolleranza zero nei confronti dei responsabili.

«Non gli daremo tregua. Io vi prometto che chi ha picchiato selvaggiamente il cane di Bacoli, ridotto in fin di vita, risponderà in ogni sede delle sue azioni. Non la passerà liscia. Ci siamo mossi subito», ha dichiarato.

Indagini in corso: acquisite testimonianze e immagini

Il primo cittadino ha spiegato di aver attivato immediatamente la Polizia Municipale dopo aver ricevuto, due giorni fa, la segnalazione di alcuni cittadini.

«Ho richiesto con immediatezza alla Polizia Municipale di verificare quanto accaduto – ha scritto Della Ragione in un post su Facebook –. Sono in corso le indagini, guidate dal comandante Marialba Leone, con l’ascolto di tutte le persone coinvolte. Stiamo visionando le telecamere e ricostruendo ogni passo di questa vicenda atroce».

L’appello ai cittadini: “Chi sa parli”

Nel suo intervento, il sindaco ha lanciato anche un appello diretto alla cittadinanza, denunciando un clima di silenzio che rischia di ostacolare l’accertamento della verità.

«Non basta l’indignazione. Dovete fare la vostra parte. Venite al Comando di Polizia Municipale e diteci quello che sapete. Non abbiate paura. Ogni testimonianza è utile. Non sono accettabili silenzi o parole non dette».

Parole ancora più dure contro chi, pur conoscendo i fatti, avrebbe scelto di non collaborare:

«Stiamo riscontrando atteggiamenti omertosi che sono inqualificabili. Chi è a conoscenza dei fatti e non parla è complice. Noi andremo fino in fondo».

Sinergia con le associazioni animaliste

Il Comune di Bacoli sta operando anche in sinergia con numerose associazioni animaliste che stanno offrendo supporto e collaborazione da tutta Italia.

«Ringrazio l’onorevole Francesco Emilio Borrelli per aver preso a cuore questo scempio – ha aggiunto il sindaco –. Mi auguro che chi fino ad ora ha taciuto, o ha detto di non sapere, la smetta».

“Regolamento durissimo contro la violenza sugli animali”

Della Ragione ha infine ricordato che Bacoli si è dotata di un regolamento comunale particolarmente severo contro i maltrattamenti sugli animali.

«Abbiamo approvato con convinzione un regolamento durissimo contro chi fa violenza contro gli animali. Non daremo tregua ai responsabili di questa atrocità. Vi terrò costantemente aggiornati. Chi ha ridotto quel dolcissimo cane in fin di vita, la pagherà. Fino in fondo».