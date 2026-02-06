Litigano per il traffico, si picchiano e si accoltellano Violenta lite a Chiaiano tra cinque persone: tre sono rimaste ferite

Tre persone sono rimaste ferite a Napoli al termine di una violenta lite scoppiata per motivi di viabilità. L’episodio si è verificato in via Giovanni Antonio Campano, nella zona di Chiaiano, e ha visto coinvolte complessivamente cinque persone, armate di coltelli e oggetti contundenti.

Il bilancio è di tre feriti. Un uomo di 63 anni è stato trasportato all’ospedale Cardarelli, dove è stato ricoverato per una ferita da arma da taglio al braccio e un trauma cranico. Altre due persone sono state invece condotte all’ospedale Cto: una con una ferita all’addome, l’altra con una lesione alla mano.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Le indagini sono affidate all’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e accertando le responsabilità dei soggetti coinvolti.