Sanità Campania: raggiunti i target PNRR 2025 per ospedali e digitale Più posti letto, nuove tecnologie e ospedali digitali. Fico: "Risultato frutto di lavoro coordinato"

La Campania accelera sulla modernizzazione del sistema sanitario. La Giunta regionale, riunitasi oggi, ha ufficializzato il conseguimento dei target PNRR fissati al 31 dicembre 2025 per la Missione 6 Salute. Un traguardo che conferma il rispetto del cronoprogramma europeo e segna un passo avanti decisivo per l’assistenza territoriale e ospedaliera.

Potenziamento Terapie Intensive e Nuove Tecnologie

I dati certificati dalla Regione mostrano un rafforzamento strutturale senza precedenti. Tra i risultati principali figurano:

Posti Letto: Completati 130 nuovi posti di terapia intensiva e 176 di terapia semi-intensiva.

Grandi Apparecchiature: Sono 375 i macchinari sanitari ad alta tecnologia già operativi su tutto il territorio regionale dall'inizio dell'investimento.

Pronto Soccorso: Conclusi i primi 7 interventi di ristrutturazione dei percorsi di emergenza.

Ospedali Sicuri e Digitalizzazione

Sul fronte dell’innovazione e della sicurezza, la Giunta ha preso atto del completamento di 12 interventi per rendere le strutture ospedaliere più sostenibili, con altri 8 progetti in fase avanzata.

La vera svolta riguarda però la transizione digitale: il processo ha coinvolto tutte le 29 strutture sedi di DEA (Dipartimenti di Emergenza e Accettazione) di I e II livello previste dal piano regionale.

"Il risultato conseguito è frutto di un lavoro coordinato," ha dichiarato il Presidente Roberto Fico. "Gli interventi stanno procedendo in coerenza con gli obiettivi di riorganizzazione dell’assistenza territoriale, fondamentale per una sanità più vicina ai cittadini."

Turismo e Intelligenza Artificiale

Oltre alla sanità, la Giunta ha deliberato su altri due fronti strategici:

Turismo: Rinnovata per un massimo di sei mesi la gestione commissariale dell'Agenzia Campania Turismo per garantire continuità amministrativa in attesa della riforma degli enti regionali.

Intelligenza Artificiale: La Campania ha aderito al progetto "Reg4IA", con la Puglia come capofila. L’obiettivo è creare hub regionali per sperimentare soluzioni di IA nella Pubblica Amministrazione, migliorando l'efficienza dei servizi pubblici.