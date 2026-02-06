Posillipo-Pro Recco: il "Derby d'Italia" apre la Final Four di Coppa Italia Coppa Italia Pallanuoto: Ranieri Impiantistica Posillipo contro i giganti del Recco in semifinale

Il fascino senza tempo del "Derby d'Italia" torna a infiammare la pallanuoto nazionale. Domani, alle ore 16:30, la piscina Sciorba di Genova ospiterà la semifinale della Final Four di Coppa Italia tra la Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo e i campioni d'Italia e d'Europa della Pro Recco.

Una sfida tra leggende

Non è una partita come le altre. Come sottolineato dall'allenatore e DT rossoverde Pino Porzio, questa sfida rappresenta la storia della disciplina: Posillipo e Pro Recco hanno firmato oltre 30 scudetti negli ultimi quarant'anni. Per il club partenopeo, la qualificazione a questa Final Four – ottenuta grazie al quarto posto al termine del girone d'andata – segna ufficialmente l'inizio di una nuova era di competitività.

Davide contro Golia: i numeri del match

Il pronostico pende inevitabilmente verso i liguri, attualmente imbattuti sia in Serie A1 che in Champions League. I precedenti stagionali confermano la forza d'urto del Recco, vittorioso per 22-8 nella gara di campionato di ottobre. Tuttavia, il Posillipo scenderà in acqua con l'obiettivo di ben figurare e sfruttare il test di altissimo livello come preparazione al secondo round di Conference Cup, in programma a Napoli dal 19 al 22 febbraio.

Il valzer degli ex: Porzio torna a casa

Il match sarà intriso di emozioni e ricordi. Il protagonista assoluto è Pino Porzio, l'uomo che sulla panchina del Recco ha vinto tutto (8 scudetti e 4 Champions tra il 2005 e il 2014). In acqua, i riflettori saranno puntati anche su Zeno Bertoli e Vincenzo Renzuto Iodice, mentre tra le fila del Recco milita lo storico ex portiere posillipino Tommaso Negri, a Napoli per ben 14 stagioni.

"Giocare questa gara vuol dire essere nella top 4 della pallanuoto italiana," commenta Pino Porzio. "Per me rappresenta sempre il derby d’Italia. I ragazzi devono essere felici di disputare una partita che simboleggia la ripartenza di un club prestigioso come il nostro."

Dove vedere la partita

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming su Rai Play a partire dalle ore 16:30. La vincente affronterà in finale (domenica 11 febbraio ore 21:00) la trionfatrice tra Brescia e Savona, mentre le sconfitte si contenderanno il terzo posto nel pomeriggio di domenica.