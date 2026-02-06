Fucito: "Comune di Napoli aderisca a definizione agevolata dei tributi locali" La richiesta del capogruppo di Manfredi Sindaco: "Possibilità in Legge di Bilancio 2026"

"Il Comune di Napoli aderisca alla definizione agevolata dei tributi locali prevista dalla Legge di Bilancio 2026". È la richiesta avanzata dal consigliere comunale Fulvio Fucito, capogruppo di Manfredi Sindaco, che invita l’Amministrazione ad attivare uno strumento ritenuto fondamentale per cittadini e imprese.

Secondo Fucito, l’adesione dovrebbe riguardare non solo i carichi già iscritti a ruolo, ma anche tutti i provvedimenti che rientrano nel perimetro normativo previsto dalla nuova legge, così da offrire una reale possibilità di regolarizzazione ai contribuenti in difficoltà.

«È necessario che il Comune di Napoli aderisca alla nuova definizione agevolata dei tributi locali prevista dalla Legge di Bilancio 2026 – ha dichiarato Fucito – estendendo l’adesione non solo ai carichi già iscritti a ruolo, ma anche a tutti i provvedimenti che possono rientrare nel perimetro normativo, così da garantire ai cittadini uno strumento efficace di regolarizzazione».

Per il capogruppo di Manfredi Sindaco si tratta di una misura «utile, equa e necessaria», capace di coniugare esigenze sociali e sostenibilità amministrativa. «Permette a famiglie e imprese in difficoltà di rimettersi in regola e consente all’Ente di gestire correttamente il pregresso senza gravare ulteriormente sui contribuenti», ha aggiunto.

Fucito ha inoltre annunciato di aver già predisposto un ordine del giorno che sarà depositato nei prossimi giorni, con l’obiettivo di sollecitare l’Assessore competente e il Sindaco a valutare in tempi rapidi l’adesione alla misura.

«Siamo certi che l’Amministrazione accoglierà favorevolmente questa proposta – ha concluso – riconoscendone l’importanza sia dal punto di vista sociale che amministrativo».