Giornata Mondiale Malato: Cardinale Battaglia alla Vanvitelli

In occasione della 34ª Giornata Mondiale del Malato, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Vanvitelli” ha vissuto un momento di straordinaria intensità emotiva, in un’atmosfera di profondo raccoglimento e partecipazione. La scelta di Sua Eminenza Don Mimmo Battaglia, Cardinale e Arcivescovo di Napoli, di incontrare i pazienti ricoverati presso il Dipartimento Chirurgico ad Alta Specialità del Nuovo Policlinico si è rivelata un’esperienza profondamente toccante per l’intera comunità ospedaliera.
Un Pastore tra le corsie: spiritualità ed empatia
L’incontro ha rappresentato la fusione di due mondi apparentemente distanti: la solennità del Pastore e la precisione della chirurgia. Tutti sono rimasti colpiti dalla profonda spiritualità dell’Arcivescovo; la sua non è stata una semplice visita formale, ma un gesto di autentica vicinanza che ha trasmesso serenità e speranza ai degenti, illuminando le corsie con un messaggio di conforto.
Il Cardinale Battaglia, noto per la sua instancabile attenzione agli ultimi, si è soffermato accanto ai malati dei reparti del padiglione chirurgico con pazienza e sincera empatia. Al capezzale di ciascun degente ha offerto parole di consolazione e sguardi di speranza, ricordando come la cura del corpo non possa prescindere dal sollievo dello spirito. La sua spiritualità autentica ha coinvolto l’intero personale — dai medici ai vertici amministrativi — creando un clima di intensa partecipazione.
Un polo di eccellenza nel panorama sanitario
Il Padiglione Chirurgico Universitario rappresenta un fiore all’occhiello della sanità campana e nazionale. L’edificio, moderno e tecnologicamente all’avanguardia, concentra:
* Competenze di alto profilo: dedicate alla chirurgia complessa e alla formazione accademica di medici e specializzandi.
* Tecnologie di ultima generazione: sale operatorie dotate di sistemi robotici e laparoscopici avanzati, oltre a servizi di dialisi, terapia intensiva e radiologia d’avanguardia.
* Comfort e umanizzazione delle cure: 70 posti letto dotati di ogni servizio, destinati alla chirurgia oncologica, mininvasiva, bariatrica, toracica, urologica, otorinolaringoiatrica e tiroidea.
Un incontro memorabile
La presenza del Cardinale Battaglia ha profondamente toccato gli animi, offrendo sostegno morale non solo ai pazienti, ma anche a tutto il personale quotidianamente impegnato nella lotta contro la malattia.
A suggellare questa giornata, i vertici dell’Azienda — il Direttore Generale Dott. Mario Iervolino, insieme ai Direttori Sanitario e Amministrativo Dott. Antonio Cajafa e Dott.ssa Carmela Cardella — affiancati dal Prof. Ludovico Docimo (Direttore del Dipartimento, Presidente della Scuola di Medicina e della Società Italiana di Chirurgia), hanno donato all’Arcivescovo un simbolo della tradizione partenopea: un Angelo del Maestro Ferrigno, segno di gratitudine dell’intera Azienda e dell’Università per l’incontro tra la Napoli che cura, la Napoli che prega e la Napoli dell’arte.