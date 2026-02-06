Giornata Mondiale Malato: Cardinale Battaglia alla Vanvitelli Il Cardinale ha incontrato i pazienti ricoverati presso il dipartimento chirurgico

In occasione della 34ª Giornata Mondiale del Malato, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Vanvitelli” ha vissuto un momento di straordinaria intensità emotiva, in un’atmosfera di profondo raccoglimento e partecipazione. La scelta di Sua Eminenza Don Mimmo Battaglia, Cardinale e Arcivescovo di Napoli, di incontrare i pazienti ricoverati presso il Dipartimento Chirurgico ad Alta Specialità del Nuovo Policlinico si è rivelata un’esperienza profondamente toccante per l’intera comunità ospedaliera.

Un Pastore tra le corsie: spiritualità ed empatia

L’incontro ha rappresentato la fusione di due mondi apparentemente distanti: la solennità del Pastore e la precisione della chirurgia. Tutti sono rimasti colpiti dalla profonda spiritualità dell’Arcivescovo; la sua non è stata una semplice visita formale, ma un gesto di autentica vicinanza che ha trasmesso serenità e speranza ai degenti, illuminando le corsie con un messaggio di conforto.

Il Cardinale Battaglia, noto per la sua instancabile attenzione agli ultimi, si è soffermato accanto ai malati dei reparti del padiglione chirurgico con pazienza e sincera empatia. Al capezzale di ciascun degente ha offerto parole di consolazione e sguardi di speranza, ricordando come la cura del corpo non possa prescindere dal sollievo dello spirito. La sua spiritualità autentica ha coinvolto l’intero personale — dai medici ai vertici amministrativi — creando un clima di intensa partecipazione.

Un polo di eccellenza nel panorama sanitario

Il Padiglione Chirurgico Universitario rappresenta un fiore all’occhiello della sanità campana e nazionale. L’edificio, moderno e tecnologicamente all’avanguardia, concentra:

* Competenze di alto profilo: dedicate alla chirurgia complessa e alla formazione accademica di medici e specializzandi.

* Tecnologie di ultima generazione: sale operatorie dotate di sistemi robotici e laparoscopici avanzati, oltre a servizi di dialisi, terapia intensiva e radiologia d’avanguardia.

* Comfort e umanizzazione delle cure: 70 posti letto dotati di ogni servizio, destinati alla chirurgia oncologica, mininvasiva, bariatrica, toracica, urologica, otorinolaringoiatrica e tiroidea.

Un incontro memorabile

La presenza del Cardinale Battaglia ha profondamente toccato gli animi, offrendo sostegno morale non solo ai pazienti, ma anche a tutto il personale quotidianamente impegnato nella lotta contro la malattia.

A suggellare questa giornata, i vertici dell’Azienda — il Direttore Generale Dott. Mario Iervolino, insieme ai Direttori Sanitario e Amministrativo Dott. Antonio Cajafa e Dott.ssa Carmela Cardella — affiancati dal Prof. Ludovico Docimo (Direttore del Dipartimento, Presidente della Scuola di Medicina e della Società Italiana di Chirurgia), hanno donato all’Arcivescovo un simbolo della tradizione partenopea: un Angelo del Maestro Ferrigno, segno di gratitudine dell’intera Azienda e dell’Università per l’incontro tra la Napoli che cura, la Napoli che prega e la Napoli dell’arte.