La Supercoppa il prossimo anno potrebbe trasferirsi negli Stati Uniti Potrebbe anche cambiare il formato della competizione, col ritorno alla finale secca

L'anno prossimo la Supercoppa non potrà essere disputata in Arabia Saudita, poiché tra gennaio e febbraio il paese sarà impegnato ad ospitare la Coppa d'Asia. Per la nuova stagione, la Serie A sta valutando diverse opzioni per la sede: tra le destinazioni considerate ci sono la Florida e altri stati del sud degli Stati Uniti, oltre a proposte arrivate da altri continenti, inclusa l'Europa.

C'è in discussione anche una possibile modifica della formula rispetto a quella utilizzata nell'edizione attuale giocata in Arabia Saudita. La decisione definitiva verrà presa in primavera dai presidenti dei 20 club. Tra le ipotesi c'è il ritorno al formato classico con gara singola per l'assegnazione della coppa, abbandonando la formula della Final Four. Un ritorno in Italia appare invece altamente improbabile, se non del tutto impossibile.

